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Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor-GS maçı muhtemel 11'Ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 18:10
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Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor-GS maçı muhtemel 11’Ler...

Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesinde futbolseverler mücadelenin tüm detaylarını araştırmaya başladı. 31 Ağustos Cumartesi günü oynananacak nefes kesen mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Peki Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

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