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Galatasaray kafilesi Adana Demirspor maçı için Mersin'e geldi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 20:10
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Galatasaray kafilesi Adana Demirspor maçı için Mersin’e geldi

Süper Lig'de Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray Mersin'e geldi.

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