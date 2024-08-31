Galatasaray Adana’da çok farklı! Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti

63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.

77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Adana Demirspor (Muhtemel): Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

SARA KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara kadroda yer almazken, Davinsoz Sanchez'in de sakatlığı devam ediyor. Öte yandan takım ile Adana'ya götürülen Leo Dubois'in sözleşmesi bugün karşılıklı olarak fesh edildi.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.