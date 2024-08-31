Galatasaray Adana'da çok farklı! Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Sarı kırmızılılar, adeta rakibine gol olup yağarken sahadan 5-1'lik skorla ayrıldı. 3 penaltı ve bir kırmızı kartın olduğu mücadelede Aslan 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Icardi maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Batshuayi'ye bıraktı.
Süper Lig'de 2'de 2 yapan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Kadir Sağlam yönetti.
Süper Lig'de 4. haftada Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ
İlk yarı ADS-0 GS-4
9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
17. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun Barış Alper'e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4
İkinci yarı
48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Adana Demirspor (Muhtemel): Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.
SARA KADRODA YOK
Sarı kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara kadroda yer almazken, Davinsoz Sanchez'in de sakatlığı devam ediyor. Öte yandan takım ile Adana'ya götürülen Leo Dubois'in sözleşmesi bugün karşılıklı olarak fesh edildi.
Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
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