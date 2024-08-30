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Galatasaray'da yol ayrımı: 2 ismin sözleşmesi feshedilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:44 Güncelleme: 30.08.2024 10:46
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Galatasaray’da yol ayrımı: 2 ismin sözleşmesi feshedilecek

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray'da Leo Dubois ve Sergio Oliviera ile yollar ayrılıyor. İki oyuncunun sözleşmeleri feshedilecek.

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