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Galatasaray'da transfer: Köhn gitti Ismail Jakobs geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:24 Güncelleme: 30.08.2024 12:35
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Galatasaray’da transfer: Köhn gitti Ismail Jakobs geldi

Süper Kupa finalinde ve Şampiyonlar Ligi play off turunda büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yönetim transfer için düğmeye bastı. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs'u renklerine bağladı.

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