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Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını açıkladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:36 Güncelleme: 30.08.2024 17:40
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Galatasaray Derrick Köhn’ün ayrılığını açıkladı

Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlularından birisi olarak gösterilen Derrick Köhn takımdan ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN BREMEN'E GİTTİ

Alman savunmacı cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

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