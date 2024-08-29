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Muslera'nın tekmesine ağır ceza gelebilir! UEFA'nın kararı ne olacak?

Giriş: 29.08.2024 16:59
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Muslera’nın tekmesine ağır ceza gelebilir! UEFA’nın kararı ne olacak?

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup olurken rakip oyuncuya gol sevinci esnasında tekme atan Muslera'nın UEFA'dan 3-5 maç arasında bir ceza alabileceği iddia edildi.

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