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Galatasaray'da sol beke yeni aday! Young Boys'tan Hadjam gündemde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 13:38 Güncelleme: 29.08.2024 13:39
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Galatasaray’da sol beke yeni aday! Young Boys’tan Hadjam gündemde...

Galatasaray-Young Boys maçlarındaki performansıyla dikkat çeken sol bek Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. Galatasaray sol bekte başarılı bir performans sergileyen Jaouen Hadjam için devreye girdi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sol bek için yeni bir aday ortaya çıktı. Young Boys'un genç sol beki Jaouen Hadjam, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekti.

Fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. . 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 18 maçta iki gol kaydeden Jaouen Hadjam, bu sezon ise 7 maçta 474 dakika sahada kaldı.

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