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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:01
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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

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