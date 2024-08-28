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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı! Yönetim Kurulu acil olarak toplanıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:25 Güncelleme: 28.08.2024 15:47
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Galatasaray’da olağanüstü toplantı kararı! Yönetim Kurulu acil olarak toplanıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maç sonunda Young Boys'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, saat 18.00'de olağanüstü toplanma kararı alırken; bazı yöneticilerin istifasını sunacağı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maç sonunda Young Boys'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İSTİFALAR GELECEK

Sarı-kırmızılılarda yönetim, saat 18.00'de olağanüstü toplanma kararı alırken; bazı yöneticilerin istifasını sunacağı iddia edildi.

ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti. Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.

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