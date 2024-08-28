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Galatasaray'da bitmeyen sol bek krizi! Şimdi de Tagliafico gündemde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 14:43 Güncelleme: 28.08.2024 14:44
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Galatasaray’da bitmeyen sol bek krizi! Şimdi de Tagliafico gündemde...

Galatasaray'da sol bek krizine haftalardır bir çözüm bulunamazken yönetim harekete geçti. Sarı kırmızılılar 31 yaşındaki Tagliafico için Lyon ile masaya oturacak. İşte detaylar...

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