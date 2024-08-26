Okan Buruk’tan Young Boys maçı öncesi sitem: Real Madrid ve City’i tutun o zaman! | Davinson Sanchez oynayacak mı?

"SAKİN VE SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen iki gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa 'hayır' demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan. Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim.

Oyuncularıma güveniyorum. Önemli bir kadromuz var ve kaliteye sahibiz. İnşallah taraftarımızla beraber Şampiyonlar Ligi'ne girişimizi kutlamak istiyoruz.

Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz. Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu.