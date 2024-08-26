Okan Buruk'tan Young Boys maçı öncesi sitem: Real Madrid ve City'i tutun o zaman! | Davinson Sanchez oynayacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir gazetecinin "Son dönemde biraz sizi gergin görüyoruz" sorusuna yönelik Buruk'tan sitem dolu bir cevap geldi. Öte yandan Buruk, yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın oynanacak Young Boys maçı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Okan Buruk'un açıklamalarında yer alan satır başları:
İyi durumdayız. Motiveyiz. Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var. Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok.
"SAKİN VE SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
Sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen iki gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa 'hayır' demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan. Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim.
Oyuncularıma güveniyorum. Önemli bir kadromuz var ve kaliteye sahibiz. İnşallah taraftarımızla beraber Şampiyonlar Ligi'ne girişimizi kutlamak istiyoruz.
Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz. Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu.
"MUSLERA OYNAYABİLECEK DURUMDA"
Nando antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz.
BATSHUAYI-ICARDI BİRLİKTE OYNAYACAK MI?
'Batshuayi-Icardi birlikte oynayacak mı?'sorusuna deneyimli teknik adam, "Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı, sonu, dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Bununla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı yarın vereceğiz" yanıtını verdi.
"GALATASARAY RAHAT BIRAKILSIN"
Transfer dönemi için dalgalanmalar olur, gitti geldi, gidecek gelecek diye. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz, takım içerisinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray takımının, camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Biz camia olarak bir malzemeyiz sonuçta, yanlış anlaşılmasın. En başta eleştiriye saygı duyuyoruz. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız.
"SOSYAL MEDYA KUYU"
Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Sosyal medya kuyu, ne atarsan farklı çıkıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazen içinizden bazen rakiplerden yapılıyor, bilemiyorsunuz. Aslolan buraya girdikten sonra çok çalışıyoruz, çok inanıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz, Kaan gibi milli oyuncular 15 gün sonra yeniden başlıyor. Yaşadığımız şampiyonluğun keyfini süremeden yine yarışa giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda, ritimde sorun olabilir. Tatil yapıldı, yapılmadı bunlar sorun olabilir ama Galatasaray çok iyi çalışıyor, futbolcular bu formayı seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz.
"DAVINSON MAÇA BAŞLAYACAK DURUMDA DEĞİL"
Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz.
"REAL MADRID VE CITY'I TUTUN O ZAMAN"
Okan Buruk "Son dönemde biraz sizi gergin görüyoruz gibi. Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: Fazla gerginim sorma. Tıraş oldum o yüzden. Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 5 maç saydınız belki, geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City'i veya Real Madrid'i tutmanız lazım.
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