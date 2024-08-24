Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Spartak Moskova ile Kerem Aktürkoğlu için anlaştık ama gitmek istemedi

"BİZ KALMASINDAN YANAYIZ"

"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."

RAKAM DA BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu için ise Galatasaray'ın Rus kulübüyle anlaştığı rakamın 15 milyon Euro civarı olduğu öğrenildi.