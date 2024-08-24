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Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Spartak Moskova ile Kerem Aktürkoğlu için anlaştık ama gitmek istemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 16:10 Güncelleme: 24.08.2024 16:14
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Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Spartak Moskova ile Kerem Aktürkoğlu için anlaştık ama gitmek istemedi

Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çıkan transfer haberleri hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu kendilerinin Spartak Moskova ile anlaştıklarını ifade ederken, Kerem'in Rus kulübüne gitmek istemediğini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. 25 yaşındaki milli oyuncu için transfer görüşmeleri yapılırken henüz net bir karar ortaya çıkmadı.

"BİZ SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞTIK AMA KENDİSİ ANLAŞAMADI"

Sabah'a konuşan Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.

"BİZ KALMASINDAN YANAYIZ"

"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."

RAKAM DA BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu için ise Galatasaray'ın Rus kulübüyle anlaştığı rakamın 15 milyon Euro civarı olduğu öğrenildi.

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