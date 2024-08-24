Galatasaray Fenerbahçe’nin iki yıldızı için devrede! Bedava kapma hamlesi! Olursa yer yerinden oynar...

İRFAN CAN VE OSAYİ BOMBASI

Galatasaray'ın ücretsiz olarak takıma katmak istediği iki oyuncunun da ismi ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklifini yapacak.