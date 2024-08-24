24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızı için devrede! Bedava kapma hamlesi! Olursa yer yerinden oynar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 10:06 Güncelleme: 24.08.2024 10:13
ABONE OL
Galatasaray Fenerbahçe’nin iki yıldızı için devrede! Bedava kapma hamlesi! Olursa yer yerinden oynar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için bomba bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmelerinde son yılına giren Osayi ve İrfan Can Kahveci için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla ilgileniyor. Sözleşmelerinin bitecek olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar şimdiden dirsek temasını kurdu.

BEDELSİZ OLARAK 2 TRANSFER!

Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

İRFAN CAN VE OSAYİ BOMBASI

Galatasaray'ın ücretsiz olarak takıma katmak istediği iki oyuncunun da ismi ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklifini yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör