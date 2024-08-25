25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray-Young Boys maçına Norveçli hakem

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:11
ABONE OL
Galatasaray-Young Boys maçına Norveçli hakem

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör