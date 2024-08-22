Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık açıklaması: Galatasaray için mücadele edeceğim
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Young Boys maçından bir gün sonra, kaptanlık konusuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmadan bir gün sonra Kerem Aktürkoğlu, kaptanlık konusuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz.
Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.
Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.
Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.
Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.
Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.
Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.
Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım.
İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.
Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.
Ve umarım hep birlikte başaracağız."
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