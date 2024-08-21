Aslan İsviçre’de yenildi! Tur umutları İstanbul’a kaldı

Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert

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Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yaptı.