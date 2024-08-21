Aslan İsviçre'de yenildi! Tur umutları İstanbul'a kaldı
Geçen sezon Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran ve toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu. İlk yarıda 2-0 geri düşen Galatasaray skoru eşitledi ancak yetmedi. Aslan İsviçre'deki maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a konuk oldu.
Aslan ilk yarıda 2-0 geri düştü ve ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Eşit skor Aslan'a yetmedi ve İsviçre'deki maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
İki maç sonunca turu geçen Young Boys 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
GALATASARAY, 3 RESMİ MAÇ OYNADI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.
Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.
YOUNG BOYS, LİGE İYİ BAŞLAYAMADI
Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.
İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.
Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.
İLK 11'LER
Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Meschack, Ugrinic, Virginius, Ganvoula
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
HAKEMLER
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yaptı.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamadı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.
KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.
Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da karşılaşmada görev yapamadı.
Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamadı.
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