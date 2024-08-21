Galatasaray İsviçre'de Young Boys'a konuk olacak! Okan Buruk'un kafasında kadro netleşti: İşte muhtemel 11...
Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesin Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü oynanacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
HAKEM ALMAN SIEBERT!
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.
İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
GALATASARAY 3 RESMİ MAÇ OYNADI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.
Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.
YOUNG BOYS, LİGE İYİ BAŞLAYAMADI
Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.
İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.
Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.
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