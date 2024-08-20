Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi Barış Alper Yılmaz şoku | İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i...
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Young Boys maçı kafilesi belli oldu. Kafilede sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle yer almadı.
Galatasaray'ın Young Boys maçı kafilesi belli oldu. Kafilede sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle yer almadı.
İşte sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama
Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.
GALATASARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI KAFİLESİ
Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Zaha, Dubois, Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ziyech, Jelert, Nelsson, Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TÜM DETAYLAR
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.
İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
ALMAN HAKEM DANIEL SIEBERT YÖNETECEK
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.
KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.
Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
GALATASARAY, 3 RESMİ MAÇ OYNADI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.
Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.
YOUNG BOYS, LİGE İYİ BAŞLAYAMADI
Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.
İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.
Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Young Boys karşısında sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.
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