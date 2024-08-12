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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 22:57
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Galatasaray’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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