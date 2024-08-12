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Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 21:17 Güncelleme: 12.08.2024 21:18
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Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber!

Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır.

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