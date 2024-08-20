Okan Buruk’tan Young Boys maçı öncesi flaş açıklamalar: Üzerimize düşeni yapacağız

"BARIŞ ALPER YILMAZ ŞU AN UÇAKTA GELİYOR"

Okan Buruk, gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz'ın İsviçre'ye geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kafileye dahil edilmeyen Barış Alper'in sonradan İsviçre'ye geldiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 11 ile ilgili henüz kararımızı vermedik. Oyuncularımızı gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Barış'ın bir rahatsızlığı oldu. Bizimle gelemedi ama şu anda uçakta. Yarın onu da göreceğiz. Kadromuzu belirleyeceğiz. Savunmada hem Kaan Ayhan hem de Davinson Sanchez'in olmaması bizim için dezavantaj. Ancak her mevkide çok önemli oyuncularımız var. Farklı mevkilerde oynayabilen oyunculara da sahibiz. Eksiklerimiz olsa da sahaya 11 kişi çıkacağız. Eksiklere takılmadan yarınki maça odaklanacağız."

"İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ilk hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek olduğunu söyledi.

"Devler Ligi"nin önemine değinen Buruk, "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Girdikten sonra ancak onunla ilgili hayal kurup konuşabiliriz. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. O yüzden bir hedef söylemek doğru olmaz." dedi.

"TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Okan Buruk, futbolcu kalitesi bakımında Türk ve İsviçre takımları arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa'da play-off aşamasında İsviçre takımlarıyla karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"İsviçre Milli Takımı iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Çok şanssız bir şekilde de elendiler. Teknik direktör Murat Yakın da yakından tanıdığımız, değerli bir insan ve teknik adam. Türkiye'nin de Hollanda maçı farklı bitebilirdi. İki ülkenin de iyi işler yaptığı bir Avrupa Şampiyonası gördük. Lugano'yu Fenerbahçe'ye karşı izledik. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Özellikle topa sahip olmada çok iyi bir takım. Şimdi Beşiktaş ile oynayacaklar. Biz Young Boys ile Trabzonspor da St. Gallen ile karşılaşacak. İki ülkenin üçer takımı karşılaşacak. Türkiye'deki bütçelere ve oyuncu kalitesine baktığımızda arada çok büyük farklar var. Ancak kurulmuş düzen, oyun yapısı ve yaşla aradaki farkı kapatıyorlar. İyi takımlara karşı oynayacağız. Buraya gelirken her yerde sahaları gördük. Bizden üstün oldukları şey spor alanlarının çok olması. Bütün gün her yaştan insanın futbol oynayabileceği alan var. Avrupa ile aramızdaki en büyük fark bu. Bizde neden futbolcu yetişmediğini sorguluyoruz ama çocuklarımızın oynayabileceği alanlar yok. Biz şanslıydık, sokakta oynuyorduk ama şu anda öyle değil. Bizim yatırım yapmamız gereken yer olduğunu düşünüyorum."

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile yaptıkları maçta iptal edilen gollerinin açıklanan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarıyla ilgili, "Daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bunları duyunca, bu kadar üst düzey ve yatırımların yapıldığı bir ligde kısa ve anlaşılmayan konuşmayla gol iptal edilmesi profesyonelce gelmiyor. Gerekli cezalar verilecektir. Yeni federasyon başkanımızın ilk açıklaması VAR hakemlerinin hata yapmaması ve gereken cezaların verileceğiydi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu gereken cezaları verecektir. Herkes için en doğrusunu istiyoruz. Kimsenin kimseye hakkının geçmeyeceği şekilde ligin devam etmesini bekliyoruz. Bu konunun da üzerinde çok fazla durmamak lazım. Üzerinde durdukça her takım birbirine vuruyor. Bu kez de ligin atmosferi yükseliyor. Çok üzerinde durmadan federasyona teslim olmak gerek." ifadelerini kullandı.

BERKAN KUTLU: "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Berkan Kutlu, zor bir karşılaşma oynayacaklarını ancak iyi hazırlandıklarını söyledi.

İki takımın da liglerinde şampiyon olduğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi play-off'undayız. Çok zor bir maç olacak. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu karşılaşacak. Gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Berkan, teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında olmayacağının hatırlatılması üzerine, "İlk defa hocamız başımızda olmayacak. Hocanın saha kenarında olması ve bize direktifler vermesi bizim için çok önemli. Ancak hocamızın ekibi de çok iyi. Bizi çok iyi hazırlayıp direktifler vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı mevkilerde görev yapabildiğini dile getiren Berkan, "Benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha. Geçen sezon Genoa'dan döndüğümde stoper ve sol bek oynadım. Lazım olursa her yerde görev alırım. Ancak benim rahat ettiğim mevki orta saha." diye konuştu.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Galatasaray, yarın yapacağı Young Boys maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Wankdorf Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi.