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Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama: Toplumsal huzuru bozma senaryosu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 15:33
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Galatasaray’dan Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama: Toplumsal huzuru bozma senaryosu

Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya indiği olayla ilgili sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun devamıdır" ifadelerine yer verildi.

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