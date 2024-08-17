Galatasaray’da sol beke Alex Moreno hamlesi! Cimbom peşine düştü...

BİRÇOK TALİBİ VAR

Beşiktaş, Nice, Real Betis ve Villarreal'in de İspanyol sol bekle ilgilendiği ifade edildi. 2023 yılında Real Betis'ten Villa'ya transfer olan Moreno'nun, Maatsen ve Digne'nin ardından 3. planda kaldığı için takımdan ayrılacağı belirtildi.



31 yaşındaki İspanyol sol bek, Aston Villa'da 48 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.