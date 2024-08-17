Galatasaray'da sol beke Alex Moreno hamlesi! Cimbom peşine düştü...
Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray sol bek için Aston Villa forması giyen sol bek Alex Moreno'yu transfer etmek istiyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Aston Villa forması giyen sol bek Alex Moreno'yu transfer etmek istiyor. Öte yandan Galatasaray dışında Nottingham Forest'ın da oyuncuyu kiralamak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Beşiktaş, Nice, Real Betis ve Villarreal'in de İspanyol sol bekle ilgilendiği ifade edildi. 2023 yılında Real Betis'ten Villa'ya transfer olan Moreno'nun, Maatsen ve Digne'nin ardından 3. planda kaldığı için takımdan ayrılacağı belirtildi.
31 yaşındaki İspanyol sol bek, Aston Villa'da 48 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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