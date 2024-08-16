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Aslan Konya'da genç yıldızlarıyla kükredi! İşte maçta yaşananlar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:39 Güncelleme: 16.08.2024 23:06
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Aslan Konya’da genç yıldızlarıyla kükredi! İşte maçta yaşananlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı ekip zorlu mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.

35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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