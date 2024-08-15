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Galatasaray kafilesi Konya'ya ayak bastı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 19:18 Güncelleme: 15.08.2024 19:19
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Galatasaray kafilesi Konya’ya ayak bastı

Galatasaray, Süper Lig'in 2’nci haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, havalimanı çıkışında taraftarların desteğiyle karşılandı.

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