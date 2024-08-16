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Galatasaray Young Boys maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 20:51
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Galatasaray Young Boys maçı öncesi UEFA’ya kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

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