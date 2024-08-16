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Elias Jelert sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:22
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Elias Jelert sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı

Galatasaray’ın yeni transfer ettiği Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

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