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Galatasaray'ın hedefinde milli yıldız var! Abdülkerim giderse o gelecek...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 13:06 Güncelleme: 15.08.2024 13:06
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Galatasaray’ın hedefinde milli yıldız var! Abdülkerim giderse o gelecek...

Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı'ya teklifler gelirken sarı kırmızılılar olası ayrılık durumunda Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istiyor. İşte detaylar....

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