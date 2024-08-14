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Galatasaray'da Davinson Sanchez seferberliği! Young Boys maçında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 12:39 Güncelleme: 14.08.2024 12:40
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Galatasaray’da Davinson Sanchez seferberliği! Young Boys maçında...

Süper Lig'in ilk hafta maçında Hatayspor karşısında ağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber gelirken Florya'da seferberlik ilan edildi. Sanchez'in Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Young Boys deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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