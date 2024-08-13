Galatasaray'da yaprak dökümü! Önce Zaha sonra Ziyech! Menajeri Katar'a götürmek istiyor
Galatasaray transfer haberleri bugün... Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray'da, Zaha'nın ardından yıldız bir ismin daha ayrılması gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın Faslı yıldız Ziyech, Körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Menajerinin yıldız oyuncuyu Katar'a götürmek amacında olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den bedavaya bonservisini aldığı Hakim Ziyech'e Körfez ülkelerinden teklifler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız futbolcunun menajerinin, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede "Ziyech'e Körfez ülkelerinden teklifler var. İsterseniz bu teklifleri getirebilirim." dediği öne sürüldü.
AYRILIK GÜNDEMDE
Yönetimin, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yüksek maaş yükünden kurtulmak için ayrılık seçeneğine sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sakatlıkların da etkisiyle Galatasaray formasıyla sadece 23 maçta görev alan Ziyech, bu süre zarfında 8 gol atıp, 4 asist yaparak toplamda 12 gole katkı sağladı.
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