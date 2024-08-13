Galatasaray’da yaprak dökümü! Önce Zaha sonra Ziyech! Menajeri Katar’a götürmek istiyor

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız futbolcunun menajerinin, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede "Ziyech'e Körfez ülkelerinden teklifler var. İsterseniz bu teklifleri getirebilirim." dediği öne sürüldü.