13 Ağustos 2024, Salı
Galatasaray'dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer oluyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Konyaspor ve Young Boys maçı hazırlıkları devam ederken, Davinson Sanchez'den gelen sakatlık haberi keyifleri kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper alternatifi için çalışmalar devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin transfer edilebileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:22