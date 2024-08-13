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Galatasaray'dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer oluyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Konyaspor ve Young Boys maçı hazırlıkları devam ederken, Davinson Sanchez'den gelen sakatlık haberi keyifleri kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper alternatifi için çalışmalar devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin transfer edilebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:22
Galatasaray’dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transfer oluyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transfer oluyor

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray’dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transfer oluyor

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

Galatasaray’dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transfer oluyor

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

Galatasaray’dan Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transfer oluyor

Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.