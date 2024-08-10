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Galatasaray'da hedef Konyaspor! Okan Buruk 2'de 2 istiyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:56
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Galatasaray’da hedef Konyaspor! Okan Buruk 2’de 2 istiyor

Süper Lig'de sezona 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da 16 Ağustos Cuma akşamı oynanacak olan Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

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