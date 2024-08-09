Yeni sezon önce Galatasaray'a kötü haber! Kulübe ihtarname çekti
Süper Lig'de bu gece Hatayspor maçıyla sezonu açacak Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı kulüpten alacaklarını talep ettiği iddia edildi.
Sezon başlamasına saatler kala Mario İcardi ve Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Icardi sarı-kırmızılı kulübe ihtarname çekerek alacaklarını istediği iddia edildi. Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacağı olduğu öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE İHTARNAME ÇEKTİ
Milliyet'in haberine göre profesyonel forvet geçtiğimiz mart ayının başında da kulübe ihtarname yazısı göndermişti. Daha sonra taraflar arasında protokol imzalanmış, sorun çözülmüştü.
BAŞKAN ÖZBEK'TEN ICARDI SÖZLERİ
Aynı zamanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mauro Icardi transferindeki sponsorlukların bitip bitmediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bir kısmı için de çalışıyoruz. Projemizin içinde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Büyük bir kısmı, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanmıştı. Yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. Icardi önemli oyuncumuz, sistem aynı şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.
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