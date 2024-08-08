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Son şampiyon Galatasaray açılış maçına hazır

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 09:41
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Son şampiyon Galatasaray açılış maçına hazır

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.

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