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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 20:49
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Galatasaray’da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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