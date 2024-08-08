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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi: 15 milyon euro...

Giriş: 08.08.2024 13:04
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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı’nın bonservisini belirledi: 15 milyon euro...

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı için transfer iddiaları gündeme gelirken sarı kırmızılılar yıldız stoper için 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

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