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Galatasaray'da sol beke sürpriz isim! Premier Lig'in yıldızı geliyor! Aslan'dan ilk teklif...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 15:24 Güncelleme: 07.08.2024 15:31
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Galatasaray’da sol beke sürpriz isim! Premier Lig’in yıldızı geliyor! Aslan’dan ilk teklif...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray transfer konusunda sessizliğini koruyor. Aslan özellikle sol bek ve hücum hattına takviye yapmayı planlarken gündeme sürpriz bir isim geldi. Aslan Aston Villa'nın sol beklerinden Lucas Digne'yi istiyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde hızlanmak isteyen Galatasaray, sol bek transferini ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Lucas DigneLucas Digne

SÜRPRİZ İSİM: DIGNE

Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan ve bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, footmercato'nun haberine göre Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladı.

Lucas DigneLucas Digne

KİRALAMA TEKLİFİ GİTTİ

Aston Villa ile Lucas Digne transferi için görüşen Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Aston Villa cephesi, henüz Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.

Lucas DigneLucas Digne

30 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne, kariyerinde Lille, PSG, Barcelona formaları da giydi. 31 yaşındaki Fransa milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.

Lucas DigneLucas Digne

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