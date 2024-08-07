Galatasaray'da sol beke sürpriz isim! Premier Lig'in yıldızı geliyor! Aslan'dan ilk teklif...
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray transfer konusunda sessizliğini koruyor. Aslan özellikle sol bek ve hücum hattına takviye yapmayı planlarken gündeme sürpriz bir isim geldi. Aslan Aston Villa'nın sol beklerinden Lucas Digne'yi istiyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde hızlanmak isteyen Galatasaray, sol bek transferini ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.
SÜRPRİZ İSİM: DIGNE
Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan ve bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, footmercato'nun haberine göre Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladı.
KİRALAMA TEKLİFİ GİTTİ
Aston Villa ile Lucas Digne transferi için görüşen Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Aston Villa cephesi, henüz Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...