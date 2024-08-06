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Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk'tan yıldız isimlere neşter...

Giriş: 06.08.2024 19:21
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Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk’tan yıldız isimlere neşter...

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Galatasaray'da ciddi bir dönüşüm başlıyor. Okan Buruk yaşanan hezimet sonrası tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte takımdan ayrılması beklenen o isimler...

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekip acil eylem planını devreye soktu.

Okan BurukOkan Buruk

Bileti kesilen bu isimlerden ikisi için de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Davinson Sanchez - Barış Alper YılmazDavinson Sanchez - Barış Alper Yılmaz

BARIŞ VE DAVINSON İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.

Habere göre; bu iki isim için minimum 30 milyon euro bonservis beklentisi var.

GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ!

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa finalinde 5-0'lık hezimetin ardından biletleri kesiyor. İşte o isimler...

WILFRIED ZAHA

KEREM AKTÜRKOĞLU

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

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