Galatasaray’da bomba transfer atağı! Ahaber.com.tr’nin sorusu gündemi sarsmıştı | Zaha’nın bileti kesildi

Okan Buruk Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Skor 5-0'a geldikten sonra kenarda yoğun bir tepki gösterdiniz. Kerem Demirbay'ı yanınıza çağırdınız. Kerem'e bir şeyler söylediniz. O konuşmayı bizlerle paylaşabilir misiniz?" sorusuna yönelik çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

"ZAHA VERDİĞİM TAKTİĞİ YANLIŞ ANLATTI"

Okan Buruk, "Ben aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi; Kaan'ın stopere ve Barış'ın sağ beke geçmesi şeklinde bir taktik söyledim. 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söylemiştim. Ancak o gittikten sonra onlara farklı bir şey söyledi." ifadelerini kullanmıştı.