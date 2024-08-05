Galatasaray'da bomba transfer atağı! Ahaber.com.tr'nin sorusu gündemi sarsmıştı | Zaha'nın bileti kesildi
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa müsabakasını 5-0 kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtlayan Okan Buruk'un Wilfried Zaha sözleri gündemi sarsmıştı. Zaha'nın takımdan ayrılması beklenirken Galatasaray dünya yıldızları için harekete geçti. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu.
AHABER.COM.TR'NİN SORUSU GÜNDEMİ SARSMIŞTI
Maçın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtlamıştı.
Okan Buruk Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Skor 5-0'a geldikten sonra kenarda yoğun bir tepki gösterdiniz. Kerem Demirbay'ı yanınıza çağırdınız. Kerem'e bir şeyler söylediniz. O konuşmayı bizlerle paylaşabilir misiniz?" sorusuna yönelik çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.
"ZAHA VERDİĞİM TAKTİĞİ YANLIŞ ANLATTI"
Okan Buruk, "Ben aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi; Kaan'ın stopere ve Barış'ın sağ beke geçmesi şeklinde bir taktik söyledim. 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söylemiştim. Ancak o gittikten sonra onlara farklı bir şey söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
BURUK BİLETİ KESTİ
Bunun üzerine yıldız futbolcunun biletini kesen Okan Buruk, onun yerine de bir başka yıldız futbolcunun transferini istedi.
MEMPHIS DEPAY GÜNDEMDE
Cimbom'un, son olarak Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay'ı yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
İtalyan basınının geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberlere göre Depay, Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği belirtilmişti.
Kariyerinde Manchster United, Barcelona ve Lyon gibi önemli kulüpler top koşturan Depay, geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıktı.
İNGİLİZLER DUYURDU
Okan Buruk yönetiminde hem 5'inci yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için geniş bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyen İrlandalı futbolcu Sammie Szmodics'i transfer etmek istediğini yazdı.
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