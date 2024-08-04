Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! "Zaha verdiğim taktiği..." | Yıldız isimden tepkili hamle...
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa müsabakasını 5-0 kaybetti. Alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna yanıtlarken, Wilfried Zaha açıklaması gündemde geniş yankı buldu. Flaş açıklamalarının ardından yıldız isimden tepkili bir hamle geldi. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.
3. KEZ SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.
2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.
Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.
OKAN BURUK AHABER.COM.TR'NİN SORUSUNU YANITLADI
Maçın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
Okan Buruk Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Skor 5-0'a geldikten sonra kenarda yoğun bir tepki gösterdiniz. Kerem Demirbay'ı yanınıza çağırdınız. Kerem'e bir şeyler söylediniz. O konuşmayı bizlerle paylaşabilir misiniz?" sorusuna yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"ZAHA VERDİĞİM TAKTİĞİ YANLIŞ ANLATTI"
Okan Buruk, "Ben aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi; Kaan'ın stopere ve Barış'ın sağ beke geçmesi şeklinde bir taktik söyledim. 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söylemiştim. Ancak o gittikten sonra onlara farklı bir şey söyledi.
Barış tam olarak sağ bek mevkine geçemedi. Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığa tekrar dahil olmaya çalıştım ancak bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış anlayabiliyor. Diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Stoper de eksilince oradaki yeni dizilişi söyledim. Bunu da tam iletemedim. Bu arada da yediğimiz goller oldu.
BURUK'UN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN ZAHA'DAN TEPKİLİ HAMLE!
Ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği Okan Buruk'un cevapladığı "Zaha'ya 10 kişi kalınca yeni dizilişi söyledim ama o yanlış anladı ve sahaya yanlış dizildik." sözlerinin ardından Zaha Instagram'da profil resmini kararttı.
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