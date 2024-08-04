Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! "Zaha verdiğim taktiği..." | Yıldız isimden tepkili hamle...

Barış tam olarak sağ bek mevkine geçemedi. Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığa tekrar dahil olmaya çalıştım ancak bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış anlayabiliyor. Diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Stoper de eksilince oradaki yeni dizilişi söyledim. Bunu da tam iletemedim. Bu arada da yediğimiz goller oldu.