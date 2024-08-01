01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Giriş: 01.08.2024 23:24
ABONE OL
Galatasaray Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör