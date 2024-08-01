01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Devlerin transfer savaşı: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!

Giriş: 01.08.2024 18:44 Güncelleme: 01.08.2024 19:43
ABONE OL
Devlerin transfer savaşı: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray ve Fenerbahçe, rekabetine şimdiden başlamış durumda. Transferde flaş gelişmelerin yaşandığı günlerde Cimbom'un uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı için Fenerbahçe'de devreye girdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona yavaş yavaş yaklaşılırken Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir transfer yarışının içerisine girdi.

Scott McTominayScott McTominay

Ezeli rakiplerin bu kez karşı karşıya geldiği son oyuncu ise Scoot McTominay...

Scott McTominayScott McTominay

Galatasaray, İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon euro teklif etti.

Scott McTominayScott McTominay

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TRANSFER SAVAŞINDA

İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Scott McTominay'e Fenerbahçe'de talip oldu.

Scott McTominayScott McTominay

Aynı zamanda Kırmızı Şeytanlar'ın da oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro gelir beklentisinde olduğu belirtildi.

Scott McTominayScott McTominay

İskoç oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Sarı-Kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör