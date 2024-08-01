Devlerin transfer savaşı: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray ve Fenerbahçe, rekabetine şimdiden başlamış durumda. Transferde flaş gelişmelerin yaşandığı günlerde Cimbom'un uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı için Fenerbahçe'de devreye girdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona yavaş yavaş yaklaşılırken Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir transfer yarışının içerisine girdi.
Ezeli rakiplerin bu kez karşı karşıya geldiği son oyuncu ise Scoot McTominay...
Galatasaray, İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon euro teklif etti.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TRANSFER SAVAŞINDA
İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Scott McTominay'e Fenerbahçe'de talip oldu.
Aynı zamanda Kırmızı Şeytanlar'ın da oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro gelir beklentisinde olduğu belirtildi.
İskoç oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Sarı-Kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.
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