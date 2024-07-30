İşte Galatasaray’ın yeni 8 numarası! Okan Buruk ısrarla onu istiyor! Yönetim tüm şartları seferber edecek...

Bayern Münih-Galatasaray maçından bir kare

BU KEZ FERAGAT EDECEK

Goretzka ilk görüşmeler sırasında da Galatasaray'a sıcak baktığını belirtmiş, ancak astronomik taleplerde bulunmuştu. Liglerin başlamasına kısa bir süre kalmışken hiçbir kulüple anlaşmaya varamayan tecrübeli futbolcunun bu kez ücretinde feragat etmeye hazır olduğu da gelen haberler arasında...

Yine de Galatasaray Yönetimi, bu transfer girişiminin olumsuz sonuçlanma ihtimalini değerlendiriyor. Bu nedenle listedeki diğer isimlerle de görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan Wendel'in bonservisi için Zenit'le pazarlık halinde.

Diğer taraftan da Richard Rios'un bonservisi için Palmeiras'la temas halindeler. Galatasaray'ın bu yaz döneminde kadroya iki takviye birden yapma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.