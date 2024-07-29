Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Orta sahaya dünya yıldızı
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Cimbom dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona artık sayılı zamana kalırken Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
KAAN AYHAN'I ARAMIŞTI
Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle gelmişti.
İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başlamıştı.
BİR KEZ DAHA İLKAY TRAFİĞİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a bir kez daha çevirdiği ortaya çıktı.
Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi.
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