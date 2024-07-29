Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Orta sahaya dünya yıldızı

BİR KEZ DAHA İLKAY TRAFİĞİ!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a bir kez daha çevirdiği ortaya çıktı.