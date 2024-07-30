Emin Bayram Westerlo’da! Galatasaray’a yüzde 50 pay...

YÜZDE 50 PAY ALINACAK

Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.