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Emin Bayram Westerlo'da! Galatasaray'a yüzde 50 pay...

Giriş: 30.07.2024 10:24 Güncelleme: 30.07.2024 10:24
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Emin Bayram Westerlo’da! Galatasaray’a yüzde 50 pay...

Galatasaray'da geçen sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren Emin Bayram'ın transferi için anlaşma sağladı. Westerlo Emin Bayram'ın bonservisini alırken, yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerden Emin Bayram'ın geleceği belli oldu.

İMZA İÇİN BELÇİKA'DA

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Emin Bayram'ın kiralık oynadığı Belçika ekibi Westerlo ile yapılan transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı. Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından, 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti.

YÜZDE 50 PAY ALINACAK

Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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