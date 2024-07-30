30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 21:39
ABONE OL
Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör