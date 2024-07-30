Galatasaray Emin Bayram’ın transfer olduğunu duyurdu! İşte sözleşme bedeli...

Galatasaray, genç futbolcu Emin Bayram'ın KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC… pic.twitter.com/TuQVwwSxnf