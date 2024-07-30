30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Emin Bayram'ın transfer olduğunu duyurdu! İşte sözleşme bedeli...

Giriş: 30.07.2024 21:50 Güncelleme: 30.07.2024 21:52
ABONE OL
Galatasaray Emin Bayram’ın transfer olduğunu duyurdu! İşte sözleşme bedeli...

Galatasaray, Emin Bayram'ın KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. İşte transfer şartları...

Galatasaray, genç futbolcu Emin Bayram'ın KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör