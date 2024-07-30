Galatasaray Emin Bayram'ın transfer olduğunu duyurdu! İşte sözleşme bedeli...
Galatasaray, Emin Bayram'ın KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. İşte transfer şartları...
Galatasaray, genç futbolcu Emin Bayram'ın KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.
Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2024
Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC… pic.twitter.com/TuQVwwSxnf
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
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