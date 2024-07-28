Galatasaray’da bitmeyen gündem orta saha! Sayısız isim sonrası Florentino Luis gündemde...

20 MİLYON EURO

Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro. Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.