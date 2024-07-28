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Galatasaray'da bitmeyen gündem orta saha! Sayısız isim sonrası Florentino Luis gündemde...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 12:08 Güncelleme: 28.07.2024 12:11
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Galatasaray’da bitmeyen gündem orta saha! Sayısız isim sonrası Florentino Luis gündemde...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, orta saha transferinde çok sayıda isimle görüşürken net bir sonuç alamadı. Sarı kırmızılılar son Wendel transferinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından bir dönem gündeminde olan Florentino Luis için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray, sezon startı için geri sayım sürerken transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların hedefinde orta sahaya transfer yapmak varken, bu kapsamda McTominay ve Wendel'in ardından Rios'la temas kuran Cimbom'un gündemine gelen son isim Florentino Luis oldu.

MALİ ŞARTLARI SORULDU

Benfica forması giyen Florentino ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Portekiz ekibini ikna edememişti. 24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.

DEFANSİF KİMLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Alt yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takım formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir orta saha kimliği ile öne çıkıyor.

20 MİLYON EURO

Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro. Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

Benfica'nın yanı sıra kısa süre Getafe ve Monaco formalarını da giyen Florentino, kulüp kariyerinde 256 maça çıktı. 3 gol atarken 10 da asist yaptı. Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 84 kez görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.

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