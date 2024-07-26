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Guela Doue Strasbourg'a transfer oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:18
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Guela Doue Strasbourg’a transfer oldu

Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Fransa ekibi Rennes'de forma giyen sağ bek oyuncusu Guela Doue, Strasbourg ile anlaştı. Fransız ekibi, Doue ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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